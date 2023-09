Lyceum, Cunanan napako sa tuktok

Mga laro ngayong araw (Linggo)

(FilOil EcoOil Arena)

10:00 am – EAC vs Letran

12:20 pm – JRU vs Mapua

2:40 pm – San Beda vs CSB

Sinelyuhan ni playmaker Vince Cunanan ang dalawang importanteng free throws upang ibigay sa Lyceum of the Philippines University Pirates ang malinaw na 3-0 start upang hawakan ang maagang liderato para takasan ang University of Perpetual Help System Dalta Altas sa sa 76-73 sa tampok na laro ng 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament nitong Sabado ng hapon sa FilOil EcoOil Arena.

Sa nalalabing 5.6 segundo ay isinalpak ni Cunanan ang dalawang free throws mula sa foul ni Jelo Razon upang naitakas ang laro matapos mabura ang malaking kalamangan sa third quarter, 54-36.

Unti-unting binura ng Perpetual ang kalamangan ng Lyceum, kung saan lumapit ng husto ito sa 70-72 mula sa tres ni Christian Pagaran. Muli itong iniangat ni big man Shawn Umali sa apat sa 74-70 mula sa offensive rebounds at putback sa nalalabing 25.9 sa laro. Sinundan naman ito ng walang kabang tirada sa three-point line ni Carlo Ferreras para ibaba sa 73-74 ang laro sa nalalabing 22.3.

“Honestly okay ako dun sa we’re leading by 18pts, ang ayaw ko lang yung nag-rerelax yung mga players, ang sabi ko lang sa kanya na guys kung sino yung bunutin natin, I want everybody to be ready kase its your chance, ts the opportunity that you have, kailangan ipakita natin na deserving tayo sa playing time natin,” wika ni coach Gilbert Malabanan

Nanguna sa puntusan para sa Lyceum si Enoch Valdez sa team-high 13 points at anim rebounds upang maging nag-iisang tumapos ng doble pigura, habang nag-ambag sina McLaude Guadana at Patrick Montano ng tig-siyam puntos.

(Gerard Arce)