LRT magdadagdag-biyahe

Ang pamunuan na ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) ang mag-a-adjust sa pagdami ng bilang ng mga mananakay ng tren kung saan magdaragdag sila ng scheduled trips at weekend operating hours, lalo na ngayong October hanggang sa paparating na Holiday Seasons.

Sa inilabas na pahayag ng Light Rail Manila Corporation (LRMC), dumarami na ang mga pasahero ng mga tren sa Metro Manila dahil sa pagbabalik ng face-to-face classes at sa mga namimili ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan.

Ayon kay LRMC Chief Operating Officer Rolando Paulino III, ang dating biyahe na 410 sa weekdays ay magdaragdag ng lalargang tren hanggang 460 at sa weekends naman ay mula 293 hanggang 331 na biyahe na.

“Our transport capacity will increase by almost 10 percent for weekday operations and about 20 percent on weekends,” paliwanag ni Paulino.

Inaasahan ang dagsa ng pasahero sa Baclaran station, Carriedo station at Doroteo Jose station dahil sa mga mamimili sa Baclaran at Divisoria. (Vick Aquino)