KC Cepeda kumayod, UE Lady Warriors pasok na sa playoffs

BINITBIT nina KC Cepada at Casiey Monique Dongallo ang nagbagong bihis na University of the East sa pagwalis sa San Sebastian College-Recoletos, 25-18, 25-20, 25-20 upang tumuntong sa unang playoff stint sa 2nd Shakeys’ Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship Sabado ng umaga sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Kinailangan lang ng Lady Warriors (2-1) ang 73 minuto upang mapatalsik ang Lady Stags (1-2) sa knockout game at okupahan ang ikalawang puwesto’t huling playoff seat sa Pool A na pamumunuan ng nagtatanggol na kampeon at malinis pang National University (2-0).

Nagtala si veteran wing spiker Cepada ng 14 points mula sa 13 attacks at 1 block habang ang super rookie na si Dongallo umiskor ng 11 sa 10 kills at 1 blocks upang ibigay sa bagong coach na si Jerry Yee ang pagtapak sa Top-8 sa unang paghawak sa koponan sa 16 na koronan na liga.

Tanging ang mga libero lang ang hindi nakaiskor sa astig na laro ng Recto-based squadna makakasama sa bagong buo na Pool E sa carry-over playoffs na kabibilangan din ng Pool B top-seed Adamson at magku-qualify mula sa Pool C at D.

“I’m glad that in our first time together with UE in the Shakey’s featuring the complete teams from the UAAP and NCAA, we’re able to be in the Top 8. We’re excited. We talked about this possibility,” sani deputy mentor Obet Vital.

“Whatever happens, we’ve been together for only 2 months. We’ll work hard to go even farther. If we do that, it’s a bonus but if not, we know what we need to work on,” panapos niya.

(Lito Oredo)