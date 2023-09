‘Iti Mapukpukaw’ swak sa 96th Academy Awards

Ang “Iti Mapukpukaw” ang entry ng Pilipinas sa 96th Academy Awards.

Isinumite ito sa Oscars’ Best International Feature Film category, ayon sa anunsyo ng Film Development Council of the Philippines.

Matatandaang noong Agosto ay inuwi ng “Iti Mapukpukaw” ang Best Film sa Cinemalaya Phi­lippine Independent Film Festival 2023.

Ang pelikula ay pinagbibidahan nina Carlo Aquino, Dolly de Leon at Gio Gahol.

Samantala, bukod sa Best Film, nanalo rin ang “Iti Mapukpukaw” ng NETPAC Award para sa mga full length feature film at si Dolly rin ang hinirang na Best Supporting Actress. (Carl Santiago)