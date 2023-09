I’ll Have Another paborito sa Rating Based Handicapping

MARKADO si I’ll Have Another sa Philippine Racing Commission Rating Based Handicapping System na ilalarga ngayon (Linggo) sa Metro Manila Turf Club Inc. Sa Malvar/Tanauan. Batangas.

Sasakyan ni jockey Christian Advincula, makakaharap niya sina Princess Mamba, Adorable Felicia, Baling Rikit at Flashy sa distansyang 1,400-meter race.

Nakalaan ang P15K added prize na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta. May karagdagang premyo pang P10K para sa winning horse owner.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay I’ll Have Another sina Baling Rikit at Adorable Felicia kaya pag-aaralan mabuti ng mga dehadista ang kanilang tatayaang kabayo para silatin ang pinapaboran.

Pakakawalan sa unang race, ito rin ang simula ng winner take all. (Elech Dawa)