Dra. Eloisa Asuncion Tulayba swak na  celebrity doctor 

Si Dr. Eloisa Asuncion Tulayba MD ay isang Celebrity Doctor. Ipinanganak sa Saigon, Vietnam. Lumaki at nag-aral sa Pilipinas.

Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Medical Technology sa University of Santo Tomas, at Doctor of Medicine sa Fatima University.

Si Dr. Eloisa ay masinsinang nakagawa ng isang karera na tumatayo bilang isang patunay sa kanyang walang humpay na paghahangad ng kaalaman, personal na pag-unlad, at paglilingkod sa sangkatauhan, dala ang kanyang mayamang background sa edukasyon. Siya ay bumuo ng isang mabigat na pundasyon sa karera. Ang kanyang paglalakbay sa pediatrics ay naging daan upang siya ay maging isang kinikilalang diplomate ng Philippine Pediatric Society.

Noong 2012, pinag-iba niya ang kanyang kadalubhasaan, nakipagsapalaran sa larangan ng Aesthetic at Anti-aging na gamot, at walang humpay sa pag-aaral. Si Dr. Eloisa ay nananatiling nangunguna sa kanyang propesyon. Dumadalo sa pagsusulong ng teknolohiya sa pagpapaganda. Tinatanggap ang makabagong mga teknolohiya sa lokal at buong mundo sa pagpapaganda.

Kinilala si Dr. Eloisa sa kanyang mga naiambag sa larangan ng medisina, at siya ay umani ng mga parangal tulad ng ‘Distinguished Alumni’ mula sa Fatima University at ang prestihiyosong awards na ‘Presidential Awards for Excellence and Outstanding Performance’ mula sa PAAAMMI, at isang Master’s Degree in Hospital Administration, Board of Directors mula din sa PAAAMMI, at Faculty member mula sa PAAAMMI, at sa ngayon siya ay kasalukuyang CEO ng COSMEDERME GROUP OF COMPANIES.

Ang kanyang kahusayan bilang isang medical practitioner ay hindi lamang umani ng mga parangal kundi napatatag siya bilang isang pinagkakatiwalaang boses, bilang isang in-house dermatologist para sa PLDT Group at isang regular na guest speaker sa DZRH Teleradyo, at tagapagsalita rin ng isang kilalang kumpanya tulad ng Novartis at Johnson & Johnson.

Bagama’t malalim ang pagkakaugat sa medisina, si Dr. Eloisa ay nagtataglay rin ng pagkahilig sa showbiz—isang larangan na nakikita niya bilang isang makapangyarihang plataporma upang pasiglahin ang personal na pag-unlad at ipakita ang kanyang maraming talento, hindi lang sa pagtulong sa buhay ng tao kundi pati na rin sa pagbibigay payo para sa mga indibidwal. Katulad ng ibang Celebrity doctors, gusto rin niyang makilala ngunit ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing kawanggawa at serbisyo publiko sa mga taong kapos-palad. Nais din niyang magtatag ng isang charitable foundation na may layuning tulungan ang mga indibidwal na nangangailangan.

Ang pagsisikap na ito ay walang mga hamon. Ang pagbabalanse ng isang mahirap na karera sa medisina sa mga adhikain sa showbiz ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano, matatag na dedikasyon, at pag-aalaga ng isang sumusuporta sa network. Gayunpaman, si Dr. Eloisa ay nananatiling walang pag-aalinlangan, na regular na sinusuri ang kanyang mga priyoridad upang mapanatili ang isang malusog na balanse sa trabaho-buhay, na may isang hindi sumusukong hangarin na maging mahusay in both fields.

Beyond the Limelight: A Heart Tuned to Service—–dahil sa kanyang malalim na pakiramdam ng pagkakawanggawa, iniisip ni Dr. Eloisa na magtatag ng isang charitable foundation na naglalayong tulungan ang mga mahihirap. Ang kanyang paglalakbay, na minarkahan ng pagkawala ng kanyang ama sa kanser—isang nakakasakit na pangyayari na nagdala sa kanya ng mukha sa hina ng buhay—ay nagpasigla sa kanyang determinasyon na pasiglahin ang pagtanggap sa sarili at pagpapalakas sa iba.

Her motto: Seizing the day with ‘carpe diem’.”

Ginawa ni Dr. Eloisa ang motto na ito, na inialay ang sarili sa isang buhay na nakatuon sa layunin na binabalanse ang mga personal na adhikain na may malalim na pangako sa paglilingkod sa iba. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagsusumikap sa larangan ng medisina at ang kanyang umuusbong na paglalakbay sa showbiz, si Dr. Eloisa Asuncion Tulayba ay tumatayo bilang isang sagisag ng katatagan, isang babaeng walang tigil na nagsisikap na “sakupin ang araw” para sa kanyang sarili at para sa maraming buhay na kanyang hinahawakan.