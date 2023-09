Dalawa ang malinaw na kahulugan sa atin ng balanse: iyong pagkakapantay at iyong isa naman ay may kinalaman sa pananalapi.

Utang. Na kung tutuusin (tutuusin, utang? Ano ba sa Ingles ang pun?) ay pagbabalanse rin talaga. Kung ano ang hiniram, para maging balanse, kailangang bayaran.

Samantala, mistulang lumayo na sa etimolohiya ng salitang ‘balanse’ na mula sa Latin na na may unlaping ‘bi’o ibig sabihin ay dalawa, at ‘lanx’ na pinapatungan sa timbangan, bilanx, na nakikita nating hawak ng babaeng may piring na simbolo ng katarungan. Pantay, magkatimbang. Walang makahihigit kaya kailangang balansehin.

Magaling ang balanse ng mga atleta. Kaya agad makabalik sa bawat kilos. Susi ang balanse sa karamihan ng sports hindi lamang sa gymnastics. Sa basketball, bagamat halos hindi natin pansin, nagagawang makabalanse ng mga atleta sa bawat kilos, sa bawat pihit at bawat talon.

Kailangan nating magbalanse. Literal. Lalo kung nakatayo ka sa siksikang bus o tren at hindi ka masyadong nakahawak sa estribo. Sa paglalakad, kapag natisod, sinasabing nawawala ang balanse. Nadadapa. Sa maliliksi, madaling nakakahanap ng balanse kapag may ginagawang kailangan ang bilis.

Sa buhay, sinasabing kailangan natin ng balanse. Hindi lang dapat puro trabaho. Hindi lang din naman dapat puro pagrerelaks. Dapat balanse. May oras para sa lahat. Para sa pamilya, para sa libangan, para sa trabaho, para sa pananampalataya.

Pero hindi ganito ang nangyayari. Sadyang may tao na mahilig magtrabaho, o napipilitang magtrabaho nang magtrabaho gaya halimbawa ng mga malalayo sa kanilang pamilya. Oo nga naman, kung nasa disyerto ka o sa gitna ng dagat, paano nga naman madaragdagan ang oras na para sa pamilya?

Ang balanse ay nangyayari kapag umuwi. Ilang linggo o buwan na magkakasama. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa panahong ito nakakabawi sila sa pamilya. Namamasyal. Namimili sa mall. At kapag kinailangan na uli, lalayo na naman para magtrabaho.

Ganito rin sa pag-aaral. Sinasabing dapat may oras din naman ang mga mag-aaral sa ibang gawain. Hindi lamang iyong laging nakasubsob sa proyekto. Kaya nga sa unibersidad kung saan ako nagtuturo, mahalagang pagkakataon ang makasali ang mga estudyante sa organisasyon. Pangbalanse sa gawain sa loob ng silid-aralan.

Sa organisasyong napipili nila, na karaniwan ay batay sa kanilang hilig gaya ng potograpiya, sayaw, pag-arte, at iba pa, mas lalo nilang napapayaman ang kanilang talento. Dumarami ang kanilang kakilala. Natututong makisalamuha. Dahil hindi lang naman dapat nakabatay sa akademiko’t minarkahan ng grado ang karunungan ng isang tao.

Naghahangad ang karamihan sa atin ng balanseng pamumuhay. Pero hindi ito madali sa karamihan. Gustuhin mang mamasyal kasama ang pamilya, kung walang badyet, hindi matutuloy. Sama-sama na lamang manonood sa telebisyon. Iyon ay kung nakapagbayad ng kuryente. Kung hindi, sama-sama na lamang sa iisang bubong. Magkukuwentuhan. Iyon ay kung may matutuluyan.

Marami sa atin ay walang-wala. Dahil ang lipunan natin, gaya ng paghahangad natin ng balanse, ay sadyang hindi pantay. Kung sino ang may kapangyarihan, tiyak sila rin ang nagtatamasa. Nagpapasasa habang ang karamihan ay walang-wala.

***

