Anne ‘gaya-gaya’ kay Heart sa Paris

Habang kasalukuyan pa lang rumarampa si Pia Wurtzbach sa Paris, France bilang isang fashion influencer, sumawsaw na rin sa ganitong eksena si Anne Curtis na ‘nagyabang’ ng kanyang pagdalo sa fashion show ng Loewe.

Ilang larawan ang ibinalandra ni Anne sa kanyang unang fashion week at sinabi sa kanyang post sa Instagram na, “Kicking off my first ever Paris Fashion Week at @Loewe by the brilliant @jonathan.anderson #Loewe #LoeweSS24 #PFW.”

Suot ni Anne ang isang white strapless gown na may malaking round metal accent sa gitna ng dibdib. Walang dudang napakaganda at mala-Dyosa sa kanyang OOTD ang Kapamilya star, pero hindi rin naman mapagkakaila na gaya-gaya siya kay Heart Evangelista sa isa pa niyang post kung saan ay ibinabalita niya ang kamyang pagdating sa Paris.

Nagpakuha ng photo si Anne sa veranda ng tinutuluyang hotel habang naka-bathrobe lang. Ang isa ay full shot at ang isa naman ay nakadungaw siya.

Hindi na original si Anne sa posing niyang ‘yon dahil ginawa na ito ni Heart at may video pa.

Gaya ng dapat asahan, nabanggit si Heart sa comment section na pinagtalunan pa ng netizens.

Nagbiro si @badjona92 sa comment nitong, “Heart’s fans, sugod!!”

Nagbakbakan nga ang mga panatiko nina Heart at Anne para itangging threatened ang kanilang mga idol sa isa’t-isa.

Wala namang dapat pagtalunan, malayo na ang nararating ni Heart at wala pa sa ikalawang baitang sina Pia at Anne sa fashion scene sa Paris.