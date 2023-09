Will Gozum mabagsik pagbabalik sa court

Will Gozum mabagsik pagbabalik saMga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Arena)

2:00pm — Arellano vs San Sebastian

4:00pm — Lyceum vs Perpetual

DOMINANTE sa kanyang pagbabalik si last season MVP Allen Will Gozum kasunod ng double-double na pigura upang tulungan ang De La Salle-College of Saint Benilde Blazers na makuha ang unang panalo kontra Jose Rizal University Heavy Bombers sa bisa ng 93-85 sa overtime, Biyernes ng hapon sa National Collegiate Athletics Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Bumira sa kanyang comeback game ang 24-anyos na forward, matapos ang isang larong suspensyon dulot ng nakuhang technical foul sa 2022 Finals kontra Letran Knights.

Huumakot ito ng 18 puntos, 11 rebounds, apat assists, dalawang blocks at isang steal para ibigay ang unang panalo sa koponan matapos silatin ng Lyceum of the Philippines University Pirates sa unang laro nitong Linggo.

Nakatulong ni Gozum sa bangaan at iskoran si Miguel Corteza na nanguna sa 21 puntos, dalawang boards at isang assist mula sa 7-of-11 shooting kabilang ang 6-of-10 sa free throw line.

Nagsalpak ng isang basket at free throws si Gozum sa overtime para sa 79-77 sa nalalabing 3:32 sa laro.

Sinundan ito ng jumper ni Migs Ocson para sa 81-77 sa 3:04, habang ibinaba ni Vince Sarmiento sa 79-81 ang laro sa 2:42, samantalang may putback si Mark Sangco sa 2:16.

Gayunpaman, muling nagkaroon ng girian sa dalawang koponan na mistulang nagbalik tanaw sa kaganapang nangyari noong isang taon na nagdulot ng rambulan sa mga manlalaro, subalit nagresulta na lamang ito sa technical free throws ni Sangco.

Tinapos ni Corteza ang kagustuhang makahabol pa sa laro nang bumitaw ito ng pagdiinang tres para sa 89-81.

Nag-ambag rin para sa Benilde si Robi Nayve sa 16 puntos, Ray Carlos sa 12 marka at anim na rebounds, at Oczon sa 11 points, habang mayroong naibigay si Sangco na 10 boards, anim na puntos at limang assists.

Nabulilyaso naman ang career-high ni Agem Miranda sa 31 points, anim na boards at dalawang blocks.

Sunod na makakalaban ng CSB ang San Beda sa darating na Linggo, habang reresbak ang Heavy Bombers sa Mapua University sa parehong araw.

(Gerard Arce)