Vice, Anne, Vhong suportado ng mga bossing

Nakakaloka ang mga ganap sa show nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Anne Curtis, ha!

Parang roller coaster nga ang dating, na masaya ngayon, makalipas ang ilang oras, malulungkot na naman, at biglang-bigla, sasaya ulit.

Well, saan nga ba hahantong ang lahat?

Anyway, may mga natuwa naman sa pagsasama ng mga bossing ng ABS-CBN at GMA-7, ha!

Dumalaw nga ang mga bossing sa ‘It’s Showtime’ studio.

Natuwa ang netizens sa nakita, na sumuporta nga raw ang mga big boss, lalo pa sa kinahaharap ng programa.

“Mukhang may announcement sila at parang show of force na rin!”

“Huuuuyyyy! Nakakasaya ng puso na makita silang magkakasama.”

Well, senyales na raw ba ito na mas marami pang pagsasama ang magaganap sa Kapamilya at Kapuso?