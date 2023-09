SMC 133rd anniversary: P500M ibubuhos sa mga iskul

Kasabay ng ika-133 anibersaryo ng San Miguel Corporation (SMC), binuksan ng San Miguel Foundation ang pinakabago nitong Better World Community Center sa isang pasilidad na may sukat na 3,700 square meters malapit sa dating Smokey Mountain landfill.

Magsisilbi ito bilang learning and skills development center para sa 2,500 pamilyang Pilipino o 12,500 katao mula sa mga mahihirap na pamayanan sa Tondo, Manila.

Tinawag na Better World Smokey Mountain ang center na may 39 modernong silid-aralan para sa apat na antas. Bahagi ito ng layunin ng SMC na mabigyan ng tulong ang nasa 15 milyong Pilipino pagsapit ng 2030.

“As we celebrate San Miguel’s 133rd anniversary, our commitment to nation-building and in helping uplift the lives of more Filipinos, is as strong as ever. And today, a critical challenge in our country is the widening skills gap in our disadvantaged communities, which hinders the progress of many of our kababayans,” ayon kay SMC president at CEO Ramon S. Ang, na lumaki rin sa Tondo.

Kasabay ng pagbubukas ng bago nilang center nitong Biyernes, Setyembre 29, sinabi ni Ang kay Mayor Lacuna na magkakaloob siya ng P500 milyong inisyal na donasyon para sa pagpapatayo ng mga paaralan sa lungsod ng Maynila.