Pinuri sa sign language BINI nagpakita ng pagmamahal sa mga PWD

Good vibes ang mensahe ng female pop group na BINI sa kanilang bagong awitin. Napansin kasi ng mga netizen ang ginamit nilang sign language sa kanilang choreo at umani ito ng papuri sa pagiging inklusibo nila sa komunidad ng persons with disability.

“What?! BINI first performed #BINI_Karera on national television with an incorporated sign language in the choreo on the Int’l Day of Sign Languages?!?! Mahal ko kayo BINI,” sambit ni @mikharuuu.

“I know someone pointed out that they signed the word ‘karera/race’ but it’s not just that, the whole ‘buhay ay ‘di karera’ line is in sign language! It’s so inclusive that everyone would understand the message of the song,” sabi ni @sacenatividad.

Samantala, kinaaliwan din ng netizens ang ‘Karera’ dance challenge ng influencer at vlogger na si Small Laude kasama sina BINI members Aiah at Colet.

Hindi rin nagpahuli ang mga Kapamilya artist sa kanilang dance challenge tulad ng ‘It’s Showtime’ hosts na sina Kim Chiu, Jhong Hilario, at Teddy Corpuz.

Sa kasalukuyan ay mahigit 100,000 views na ang ‘Karera’ music video sa YouTube habang may 100,000 streams na rin ito sa Spotify.

Kaya naman makisaya na sa uplifting anthem ng BINI na ‘Karera’ at ibahagi ang inyong sariling bersyon ng ‘Karera’ dance challenge sa TikTok!

(Dondon Sermino)