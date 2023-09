PBBM Food Stamp Program arangkada kontra gutom

Opisyal nang inilunsad ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos ang Food Stamp Program (FSP) ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) nitong Biyernes (Setyembre 29) habang pinangunahan niya ang pamamahagi ng Electronic Benefit Transfer (EBT) cards sa mga benepisyaryo, na nagbibigay-daan para sa “zero hunger” campaign ng administrasyon.

Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng FSP sa Teatro Nan Dapa sa Dapa, Siargao Island, sinabi ng Pangulo na natutuwa siya na sa wakas ay namamahagi na ang gobyerno ng EBT cards, ilang buwan matapos itong ma-pilot test noong Hulyo 18 sa Tondo, Maynila.

Ang FSP ay isang flagship program ng DSWD na naglalayong bawasan ang insidente ng involuntary hunger sa pamamagitan ng pagpapabuti ng availability at accessibility ng masustansyang pagkain para sa mga mahihirap na sambahayan. Nagbibigay ito ng cash-based na tulong sa anyo ng mga EBT card.

Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pamamahagi ng EBT card ay hindi lamang naglalayong makamit ang zero hunger sa Pilipinas kundi upang matiyak din na ang mga benepisyaryo ay malusog at sapat na malakas upang maisagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain.

“Kaya naman, masaya ako at sisimulan na rin natin ngayon ang Food Stamp Program dito sa CARAGA. Gaya ng nakita natin sa unang batch na nakatanggap ng Electronic Benefit Transfer (EBT) cards, ang laking tulong nito sa ating pagsisikap na maibsan ang gutom ng mga mamamayan at tuluyan nang masugpo ang kahirapan sa bansa,” dagdag ng Pangulo.

Hindi bababa sa 50 benepisyaryo ang nakatanggap ng EBT cards na puno ng P3,000 halaga ng food credits na magagamit sa pagbili ng food supplies sa seremonyal na pamamahagi sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Sa talaan ng DSWD, mayroon nang 100 FSP beneficiaries sa buong bansa.

Si Pangulong Marcos, na bumisita sa lalawigan sa unang pagkakataon mula nang maupo sa tungkulin, ay tiniyak sa pamahalaang panlalawigan at sa mga residente ng Surigao del Norte na ang gobyerno, sa pangunguna ng DSWD, ay hindi titigil sa paghahanap ng mga sustenableng solusyon upang matiyak ang kanilang kapakanan at seguridad.

Ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensiya ng gobyerno na tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng FSP. Nanawagan din ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng FSP na gamitin nang matalino ang kanilang EBT cards.

“Tandaan po ninyo: Sa itinataguyod natin na Bagong Pilipinas, walang gutom, at lahat ng mga Pilipino ay produktibo at may positibong pananaw sa buhay,” ayon pa kay Pangulong Marcos.