Pasasalamat kina Ma’am at Sir

Sa ika-5 ng Oktubre ay ipagdiriwang natin ang Teachers’ Day. Taun-taon, sa pagkakataong ito ay pinadama natin sa ating mga Ma’am at Sir ang ating paghanga sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagtuturo. Kayo po, ano ang hindi ninyo makakalimutang alaala o leksyon mula sa inyong mga naging guro ang dala-dala niyo pa rin hanggang ngayon? Sa akin po ay napakarami. Hindi po ako makakarating sa aking kinalalagyan ngayon kung hindi dahil sa kanilang pagpapasensya at paggabay sa akin mula pa noong elementarya. Hindi lamang mga aral ng mga asignatura sa paaralan, kundi maging mga aral sa buhay.

Narito ang ilang mga paraan kung paano natin maipapahayag ang ating pasasalamat sa kanila:

1. Magsulat ng liham o gumawa ng greeting card. Kahit pa nga uso na ngayon ang digital cards at nasa computer o gadgets na natin ang lahat, iba pa rin ang dulot sa pakiramdam kapag sulat-kamay ito. Ipahayag ang mga bagay na natutunan natin sa kanila at kung paano tayo na-inspire sa kanilang mga aral.

2. Magbigay ng regalo: Magbigay tayo ng simpleng regalo bilang pasasalamat. Hindi ibig sabihin ay mahal o gagastos ng malaki, ang mahalaga ay ito ay bukal sa ating kalooban. It’s the thought that counts, ika nga.

3. Pwede ring magpost sa social media. I-share ang ating pasasalamat sa ating mga guro sa social media platforms. Sigurado akong may ibang susunod sa ating yapak at magbabahagi rin ng makabuluhang mensahe sa kani-kanilang mga guro.

4. Mag-organisa ng Sorpresa: Kasama ang ating mga kaklase ay pwede tayong mag-usap usap na magbigay ng munting sorpresa gaya ng isang ‘program’ kung saan magpapamalas ng talento sa pagsayaw, pagtula, o pag-awit ang buong klase.

5. Aktibong Pakikilahok, Makiisa sa mga aktibidad para sa Teachers’ Day. Kung may pangkalahatang program sa ating eskwelahan ay sumali tayo dito. Ito ay nagpapakita ng respeto natin sa ating mga guro

6. Pananatili ng komunikasyon at koneksyon sa kanila. Panatilihin natin ang komunikasyon sa mga guro kahit matapos na ang ating pag-aaral. Maaaring kumustahin sila paminsan-minsan dahil napakasaya sa damdamin na maalala ng isang estudyante na ang turing na nila ay sarili nilang anak. Ipinapakita nito na hindi lamang sa loob ng silid-aralan ang kanilang impact sa iyo kundi pati na rin sa iyong buhay.

Tandaan natin na hindi lamang sa Teachers’ Day dapat ipakita ang pasasalamat sa ating mga guro. Dapat natin itong isabuhay sa araw-araw na buhay bilang tanda ng pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng ating kinabukasan.

Happy Teacher’s Day po sa magigiting at masisipag nating mga guro!