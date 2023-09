P3M papremyo sa Grand Derby

MAHUHUSAY na kabayo ang mga kasali sa 2023 Philracom-PCSO “3-Year-Old Locally Bred Grand Derby” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Oktubre 8 pero hindi basta magpapadaig ang kalahok na si Domsat Seven.

Maging ang hineteng si former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez ay palaban at naniniwalang malaki ang tsansa ng sasakyan niyang kabayo.

Paniguradong mapapalaban si Domsat Seven kina Jaguar at magkakamping Open Billing at Prime Billing sa distansiyang 1,800 metro.

Bukod sa apat na nabanggit na kabayo, ang ibang inaasahang kasali ay sina Earli Boating, Glamour Girle, Istulen Ola, Secretary, Sonic Clay, La Trouppei at Winner Parade.

Nakalaan ang tumataginting na P3M guaranteed prize ang ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa finish line, tig P1.5M ang inisponsor ng Philracom at PCSO.

Hahamigin ng horse owner ng mananalong kabayo ang P1.8M na premyo habang tatanggap ang second placer ng P600,000, mapupunta ang P300,000 sa third habang P150,000, P90,000 at P60,000 ang fourth hanggang sixth.

Ayon sa mga karerista, tiyak na puspusan ang paghahanda ng mga trainer at hinete ng nasabing karera dahil malaki ang premyo.

Sisikwatin naman ng breeder ng winning horse ang P150,000 habang P90,000 at P60,000 ang second at third.

(Elech Dawa)