Nesthy Petecio olats sa Chinese Taipei bet

NANANATILING namumulubi sa medalya sa Asian Games si 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist at 2019 World featherweight titlist Nesthy Petecio matapos yumuko kay two-time Asian at world champion Lin Yu-Ting ng Chinese Taipei sa women’s under 57kgs Round-of-16 sa bisa ng 1-4 split decision, Biyernes ng hapon, sa 19th edisyon sa Hangzhou Gymnasium sa Hangzhou, China.

Hindi nagawang maiwasan ng 31-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur ang angking height advantage na limang pulgada, gayundin ang bentahe sa reach ng dating 2018 Jakarta-Palembang flyweight bronze medalist.

Kahit man pilit na iniiwasan ni Petecio ang mga mahahabang suntok ay nagagawa pa ring ipatama ng Taiwanese boxer ang kanyang mga suntok.

Inihandog ng mga huradong sina Emanuel Ferreira Valentin at Sid Ali Mokretari ang parehong 30-27 at Johany Maden at Jakov Peterson sa 29-28 sa 27-anyos na 2018 New Delhi at 2022 Istanbul world champion, habang natatanging si Boris Svyatocha ang nagbigay ng 29-28 iskor pabor kay Petecio.

Minsan nang tinalo ng two-time Southeast Asian Games gold medalist ang Taiwanese boxer sa Tokyo Olympics Round-of-16 sa bisa ng 3-2 iskor.

Naging pangunahing diskarte noon ni Petecio ang kontra-atake na taktika at pag-iwas sa mahahabang galamay at biyas nito.

Naging pang-anim na boksingerong Pinoy si Petecio na nalagas sa 10-man line-up matapos matalo sa second round si Aaron Jude Bado nang itigil ng referee ang laban kontra Thitisan Panmot ng Thailand sa Round-of-32, habang natalo rin sa desisyon sina Aira Villegas sa women’s under 50kgs at Olympian Irish Magno sa women’s under 54kgs division.

Hindi naman nakausad si Mark Fajardo sa men’s 63.5kgs nang mabigo sa Chinese boxer, habang dinomina ni Asadkhuja Muydinkhujaev ng Uzbekistan si Marjon Pianar sa men’s under 71kgs.

Isa ang Asiad quadrennial meet sa mga pangunahing Olympic Qualifying Tournament para sa 2024 Paris Olympics. (Gerard Arce)