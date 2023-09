NCAA seniors nagbukas na

MARAMI ang nagsasabi na underdog ang kani-kanilang team sa NCAA seniors.

Pero base sa history, kung ikaw ay kilalang eskuwelahan,marami nang dumaan na manlalaro na magagaling, dating champion, may budget sa player at sa coach, nagte-training sa abroad, may financial support sa alumnibat may foreigner na playe, sa tingin ko ay kusang pupuntahan ng mga manlalaro.

Kaya ang nakita kong solusyon diyan ay magsimula sa grassroots training ng mga coaches at huwag umasa na kukuha na lang ng pitas na prutas na hinog na kaya dapat ay tigilan na ang maraming rason kapag natatalo.

Pero kung lahat ng binangit ko ay mayroon ka at natatalo ka pa,sa tingin ko dapat ay magpahinga ka na para may pumalit na coach na pwede gumawa ng programa na konektado sa elementary hangang college.

‘Ika nga ay NO ESCAPE GOAT!

***

Wala pa ring talo ang Microsmith-Mandaluyong 16 under sa MPBL Juniors dahil na rin sa sipag ng mga manlalaro.

Parati nating iisipin na ang mga manlalaro ang magpapanalo o magpapatalo sa isang koponan.

Ang coach ay gabay lamang pero hindi siya ang masasabing nagpapanalo sa koponan..

Pero marami pang kulang sa Microsmith-Mandaluyong dahil sila ngayon ay mga player na ng eskuwelahan at ng Gilas 16 under.

Kaya sipag ang puhunan ng mga player na naiwan sa team at sigurado na sila sa susunod na round kahit hindi sila nakakaensayo dahil may pasok na.