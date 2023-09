Napiga nang husto Richard buwis buhay sa pagtatapos ng serye

Masayang malungkot nga si Richard Gutierrez ngayon.

Kasi nga, magtatapos na ang serye niya, na umabot ng isang taon.

Napakaraming memories, na bitbit nga niya forever.

“Siyempre nakakalungkot. Inaabangan ko lagi ang taping schedule, dahil nasanay na nga kaming may taping, out of town.

“Pero as of now, slowly nagsi-sink in sa akin, na matatapos na nga ang ‘The Iron Heart’ and siyempre, ang samahan namin, ang grupo, lahat ng mga tao, mga crew, kasama namin for 1 year, siyempre mami-miss ko silang lahat.

“But I’m hoping and pray na, magkasama-sama pa rin kami. I’m looking forward na makatrabaho ulit sila. I think we should look at ‘The Iron Heart’ as something na we can only proud of, everybody worked so hard, sacrificed so hard, and we’re ending on a high note, ang daming tao na natutuwa.

“We should all celebrate, more than anything. And I’ll look back in this project, you know, bring back happy memories more than anything,” sabi ni Richard.

Buwis-buhay, at walang reklamo, ganiyan din ilarawan ng mga direktor sina Richard, Jake Cuenca, at iba pa. Pero sinigurado nga ng mga direktor na mas less ang risk, at safe pa rin.

“I salute all the actors for really taking the risk with us and trusting us… na pinagkatiwala nila ang mga buhay nila sa amin,” sabi pa ni Direk Lester Pimentel Ong.

Pero hirit nga ni Richard, masaya sila sa magiging ending ng serye nila. Pang-international nga raw ang kalibre.

“Abangan n’yo ang mangyayari sa ending, kasi doon n’yo malalaman kung sino talaga ang mga characters namin. Na-shoot na namin, and pati kami natuwa, proud sa magiging ending ng show.

“And ang character ko, grabe rin ang naging journey niya. Napiga ako nang husto. Ang daming pinagdaanan ng character ko,” sabi pa ni Richard.