Na-bash tuloy… Noontime Show Goddess ‘di raw bagay kay Arra San Agustin

Naloka ang netizens nang ipakilala ni Yasser Marta ang co-host niya sa ‘Eat Bulaga’ na si Arra San Agustin as Noontime Show Goddess.

Marami ang nagtaas ng kilay at sabay-sabay nagsabing ‘Cynthia’ (sino siya?) nang kumalat sa social media ang video kung saan in-introduce nga ni Yasser ng buong pagmamalaki ang co-host nilang si Arra na dyosa raw ng noontime show.

Medyo harsh ang komento ng ibang netizens, ha! May nagsasabing paano raw magiging goddess si Ms San Agustin, hindi naman daw Ito sikat.

Heto ang ilang mga komento, “Wala siyang K maging goddess,” “Si Anne Curtis lang ang may karapatan sa title na yan,” “Si Maine ang phenomenal star ng noontime show, mas may karapatan siya sa title na yan,” at “Nakalimutan ng EB maglagay ng name plate sa host nila para makilala namin.”

Nakakaloka ang mga komentong binitawan ng ibang viewers na hindi pabor sa pagbibigay ng ganung titulo kay Arra.

Pero sa fans ng dalaga, super happy sila kasi finally raw at nare-recognize na ng GMA-7 at TAPE, Inc. ang talent at beauty ng idol nila.

Samantala, mukhang seryoso ang Kapuso Network sa pagbi-build up kay Arra bilang host.

Sa katunayan ay napansin ang husay niya sa pagho-host sa opening ceremony ng Season 99 ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) last Sunday sa SM MOA Arena.

Oh well, mukhang may future naman talaga si Arra sa akting and hosting pero ‘yung title na binigay sa kanya ay parang masyado pang hilaw for her kaya na-bash tuloy siya.

Kaloka!