Mali ang hula… Show ni Willie ‘di pa magsisimula ng October 2

Naku, October 2 na sa Monday at mali ang hula ng i ba na sa araw na iyon magsisimula ang ‘Wowowin’ late afternoon musical game show ni Willie Revillame sa PTV-4 at IBC-13, ha!

Pero, yes na yes, inaayos naman ang kontrata ni Willie sa dalawang TV network para matuloy na nga ang pagbabalik telebisyon ng sikat na TV host-producer, ha!

May nakausap kami na from IBC-13 ang sabi nito, “Hindi pa rin nagkakapirmahan ng kontrata. Ang alam ko, inaayos pa rin ‘yung contract para walang bulilyaso.

“Pero tuloy na tuloy na raw ‘yan. Pirmahan na lang talaga ng kontrata ang kulang.

“Kung sa Channel 4 ang studio? Hindi yata sure pa. Pero sabi sa Wil Tower pa rin daw. Pero hindi naman sure na sure pa kung saan ba talaga ang studio.”

Ang columnist namin na si Byx Almacen ay inusisa naman ang isang taga-PTV-4.

So tinanong nga ni Byx kung sa Wil Tower pa rin magsu-show si Willie pagbalik ng ‘Wowowin’ at sagot ng source, “Well kasi maraming option ng studio, isa ‘yan (Sil Tower) sa choices.

“Depende kasi kay Kuya Wil. Gusto kasi niya bongga, so usap-usap pa rin.”

Noong una ay may lumabas na tsinek na ni Willie ang isang studio ng PTV-4 at ipapa-renovate na nga raw. Ano na kaya ang nangyari sa planong ‘yon?

Well…

Anyway, inip na inip na nga ang fans, followers ni Willie sa kanyang pagbabalik sa telebisyon.

Siyempre type na type na nilang manalo ng limpak-limpak na salapi na ipapamigay ni Willie, ha!

Eh ang tsika pa nga, mamimigay raw ng bahay at lupa si Willie at hindi lang daw isa.

So ang bongga talaga ng pagbabalik-telebisyon ni Willie kung saka-sakali, ‘noh?!

‘Yun na!

