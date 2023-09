Love life ni Joshua Garcia pinuproblema ng mga taga-Kenya

Ang bongga naman ni Joshua Garcia, na hanggang sa Kenya ay pinag-uusapan ang love life niya, ha! Sobrang invested nga ang mga taga-Kenya sa buhay pag-ibig ng Kapamilya heartthrob.

Nag-trending nga sa social media ang post ng isang Pinoy teleserye fan page sa Kenya patungkol kay Joshua.

Sabi ng admin ng naturang account sa kanyang post, na kahit malaki ang paghanga niya sa aktor eh labis din niyang inaalala ang estado ng love life nito, lalo na at hindi raw tumatagal nang higit isang taon ang mga nagiging relasyon ni Joshua, at masyado rin daw tahimik ang aktor tungkol dito.

“I really love Joshua Garcia because with or without a love team he’s still the same. Joshua is very talented & I’m usually excited every time I watch him on my screen. But… I’m so scared of him when it comes to relationships. From his dating history Joshua has never dated any woman for more than one year. He dates silently, dumps silently & moves on silently. No noise whatsoever… I’m scared of men who do things silently,” chika pa sa post.

Siyempre, todo-comment din ang kapwa Kenyan netizens para makiusyoso. Kaya ang mga Pinoy fan, bilib na bilib na interesado sila sa happening ng paborito nilang Kapamilya star.

Sabi nga isa nating kababayan, proud na proud siyang maging Pinoy dahil pang-international ang impact ni Joshua.

“Just being proud I never knew that Philippines actors/actress are known in your country. Proud Filipino here!”

Well, kaya raw pinag-uusapan si Joshua at iba pang Kapamilya star sa Kenya ay dahil pinalabas nga roon ang seryeng ‘Killer Bride’ kasama sina Maja at Janella Salvador.

Bongga naman, di ba?

Pero, totoo nga, na pagdating sa relasyon, palaging tikom ang bibig ni Joshua, ha! ‘Yun siguro ang mas nagpapadagdag ng misteryo sa pagkatao niya.

Tulad nga ngayon, na bagamat nagsalita siya tungkol kay Emilienne, ayaw na niyang idetalye pa ang lahat. Sapat na raw na sinabi niya na hindi niya dini-deny ang naturang girl.

Kabog!

(Dondon Sermino)