Kim kakayanin daw problema ng kanilang noontime show

Hindi pala keri ni Kim Chiu na magpaputol at magpakulay ng buhok.

Maski nga raw sa character na ginagampanan niya ay hindi niya kaya magpakulay ng buhok.

Sa character niya nga raw sa series na ‘Fit Check’ ay kailangang kulay violet ang buong hair niya pero hindi raw talaga niya kinaya at natakot siya kaya ‘yung bandang harapan lang daw ang kinulayan.

May mga babae naman na nagpapaputol o nagpapakulay ng buhok kapag may problemang pinagdadaanan, bagong yugto ng buhay, o pag-express ng sarili.

Pero hindi raw ganun ang girlfriend ni Xian Lim, ayaw daw niya idamay ang kanyang buhok sa kanyang problema.

“Kapag may pinagdadaanan hindi ko sinasali ang hair ko. Nanahimik ang buhok ko, bakit ko siya puputulin. Ang tagal-tagal kong pinahaba,” paliwanag niya.

“Kaya nga may pinagdadaanan, dadaanan mo lang siya pero ’yung hair mo ’wag mo daanan ng gunting.”

Bongga naman talaga kasi ang outlook ni Kim sa buhay na kahit marami nang pinagdadaanan ay nakangiti at very positive pa rin kaya tuloy-tuloy ang pagpasok ng maraming blessings sa kanya gaya na lamang ng pagiging brand ambassador niya ng Hairfix.

Bagay na bagay sa kanya ang nasabing hair solutions brand dahil nga naniniwala siyang lahat ng problema ay may solusyon.

Samantala, ilang oras bago makausap ng entertainment media si Kim ay inilabas ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang pag-basura nila sa motion for reconsideration ng programang ‘It’s Showtime’.

Ano kaya ang sey ni Kim sa pinagdadaanan ng Kapamilya noontime show?

“Lahat naman ng problema nakakaya namin lalo na ang ‘Showtime’, 13 years na sila sa noontime show and wala namang problemang hindi nakakayanan. Ano na rin na test of time na kaming lahat. Actually, ang buong ano… lahat naman tayo nate-test tayo ng time. May mga natutunan tayo and we look forward natin ’yon.

“We’re just very grateful na ang daming sumusuporta sa ‘It’s Showtime’ and ’yun po ang mahalaga.”

Bonggels!