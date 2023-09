Justin Brownlee hinay lang sa masakit na paa

Laro Sabado: (HOSC)

5:30pm – Jordan vs Gilas

MAHALAGA ang one-day rest kay Justin Brownlee bago ang pakikipagsalpukan kay Rondae Hollis-Jefferson ngayong Sabado sa huling asignatura sa Group C ng 19th Asian Games sa Hangzhou.

Sa 87-72 win ng Gilas Pilipinas kontra Thailand nitong Huwebes, kitang binabagabag si Brownlee ng surgically-repaired foot na halatang hindi pa lubusang naghihilom.

“He was definitely hurting, his leg, his foot was bothering him,” paliwanag ni coach Tim Cone. “I’d say he was about 80 percent today, 85 percent at the most. There were times he was coming down the floor, he was limping.”

Anemic na 7 of 21 shooting lang si Brownlee pero tumapos ng team-high 22 points kabilang ang ilang clutch baskets sa fourth quarter na sumalag sa matinding fightback ng Thais.

“He is such a trooper and he’s playing through it for only one reason: ‘cause he’s on the national team,” dagdag ni Cone sa kanyang resident import sa Ginebra. “If he’s not playing for the national team, he wouldn’t be playing. Give him credit.”

Inatake ni CJ Perez ang Thai defense para magdagdag ng 16 points, maganda rin ang suporta nina June Mar Fajardo (9 points), Calvin Oftana (8) at Scottie Thompson (7) huli ang dalawang free throws sa final minute na naglayo sa Nationals 84-72.

Parehong 2-0 sa Group C ang Pilipinas at Jordan, sinagasaan ang Bahrain 84-60 Huwebes din.

Inaasahang nakapag-recharge si Brownlee bago ang showdown nila ni TNT import Hollis-Jefferson sa Hangzhou Olympic Sports Center ngayon.

(Vladi Eduarte)