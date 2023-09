Gayle Pascual hinirang na Finals MVP! Lady Blazers reyna sa 2nd V-League

HUMARABAS sa opensa si Zamantha Nolasco para akbayan ang College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa 25-18, 25-19, 25-18 panalo kontra Far Eastern University (FEU) para sikwatin ang korona matapos ang Game 2 ng kanilang best-of-3 finals ng 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge na nilaro sa Paco Arena sa Maynila kahapon.

Tumikada si Nolasco ng 12 points sapat upang itaguyod ang CSB sa pagsilo ng inaasam na titulo sa event na inorganisa ng Sports Vision.

Ipnaramdam agad ng Lady Blazers ang kanilang lakas matapos nilang hatawin ang panalo sa unang dalawang set

Bakbakan ang laban sa kaagahan ng first set kung saan ay lamang ang Lady Blazers ng isa 19-18 pero humataw ang Taft-based squad ng 6-0 run para ilayo ang iskor at tapusin ang laro.

Ganado ang CSB sa pangalawang frame kung saan ay hinawakan nila ang five-point lead, 8-3 sa unang technical timeout, pagbalik sa court ay hindi na nila pinaporma ang kalaban ay magaan nilang nakuha ang panalo at makalamang ng two sets win, 2-0 papasok ng third frame.

May tsansa sanang makahirit ng fourth set ang Lady Tamaraws nang tatlong puntos 6-3 pero hindi nagpatinag ang Lady Blazers, nagtiyagang humabol at maagaw ang bentahe, 12-16 sa pangalawang technical timeout.

Nakatuwang ni Nolasco sa opensa sina Finals MVP Jhasmine Gayle Pascual na kumana ng seven points, Jade Gentapa at Clydel Mae Catarig na bumakas ng tig-anim anim na puntos.

Tumikada si Mitzi Panangin ng 11 markers para sa Lady Tamaraws.

Samantala, hinirang na MVP of the Conference si Mary Rhose Dapol ng University of Perpetual Help System DALTA. (Elech Dawa)