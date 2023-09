Coach Pido Jarencio seryoso ibalik pangil ng UST Tigers

Mga laro Sabado:

(Mall of Asia Arena)

2:00pm — UE vs UST

4:00 n.h. – Ateneo vs NU

MULING masusubukan ang “Pride, Puso at Palaban” na mantra ng beteranong tactician na si Alfredo “Pido” Jarencio upang gabayan ang diskarte sa iskoring ni Nic Cabanero at buong University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers kontra sa season host na University of the East (UE) Red Warriors sa pambungad na salpukan ng 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nagsimulang maghanda ang Espana-based squad nitong Pebrero matapos mag-resign sa pwesto si dating head coach Bal David matapos ang 1-13 finish sa 85th season, kung saan naupo ang 59-anyos na dating Glowing Goldies na dinala sa kampeonato ang koponan noong 2006, habang hinirang din itong Coach of the Year ng parehong taon.

“Okay naman ang preparation namin, nag-start kami mag-prepare this season since February. Basta kami laro lang at paniguradong pagpapawisan kayo sa amin,” pahayag ni Jarencio..

“Ang target namin maging competitive this season. Sinasabi lang naming na sipag lang. Basta kami abang-abang lang kami, ingat kayo sa amin,” dagdag ng dating NorthPort Batang Pier tactician na bukod kay Cabanero ay sasandalan sina last season best rebounder Adama Faye, team captain Paul Manalang, Christian Manaytay, Ivan Lazarte, at rookies Mark Llemit at James Moore.

Bagong balasa rin ang Recto-based squad na patuloy na mamanduhan ni jack Santiago, ilang manlalaro ang nawala sa koponan kabilang sina Fil-Am Gani Stevens, Nic at Kyle Paranada, Harvey Pagsanjan, Luis Salgado, at Luis Villegas.

“We lost a lot of player last season and unti-unti namang napunan. We need to maximize the players and play as a team lalo na iyung iba nag-build up,” paliwanag ni Santiago na ilan na lamang ang mananatili sa koponan tulad ni Abdul Sawat, Ray Allen Maglupay at Rhey Remogat, habang ipaparada ang Fil-Canadian na si Devin Fikes, Jack Cruz-Dumont at Fil-Am Ethan Galang.

(Gerard Arce)