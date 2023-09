Bossing niluluto balik ni ‘Sakuragi’

NILULUTO nga ba ng Blackwater ang PBA comeback ni Marc Pingris? Unang nagbigay ng offer ang Bossing kay Ping para maging big men coach sa ilalim ni head tactician Jeff Cariaso.

“We’re just talking about him becoming our big man’s coach when suddenly napunta ‘yung usapan sa possible PBA comeback niya,” ani team owner Dioceldo Sy sa takbo ng usapan nila nina Ping at Cariaso.

Nag-retire si Pingris sa Magnolia noong 2021 dahil sa pabalik-balik na sakit ng likod, pero bumalik siya at naglalaro sa MPBL para sa Imus.

At hindi binaril ng Pinoy Sakuragi ang posibilidad ng comeback. “Sabi niya, kung mala-lineup siya, magpapa-kondisyon pa siya nang husto for a month,” dagdag ni Sy.

Sa November 5 ang scheduled opening ng PBA Season 48 via Commissioner’s Cup, sapat na panahon kay Pingris.

Sa nakaraang rookie draft, hinugot ng Bossing sina bigs Christian David (No. 2 pick overall) at Cliff Jopia (26th). Meron pa silang malaki kay Ato Ular.

Kilala si Pingris sa solidong depensa na nagbigay din sa kanya ng slot sa Gilas Pilipinas.

(Vladi Eduarte)