Blu Girls binokya Korean team, 5-0

DINOMINA ng Philippine Blu Girls ang Korea, 5-0, sa 19th Asian Games Women’s Softball na ginanap sa Hangzhou, China.

Ang tagumpay na ito ay rebanse sa pagkatalo sa powerhouse team na China, 7-0.

Gayunpaman, ang mga babae ay nakabawi sa malaking panalo na ito at ngayon ay patungo na sa super round ng torneo kung saan sila ay mag-aagawan para sa nangungunang puwesto sa torneo.

Ibinahagi ni ASAPHIL President Jean Henri Lhuillier ang isang mensahe ng hindi natitinag na suporta at optimismo para sa mga batang babae.

“The advancement to the super round is an enormous success for us! However, taking home the gold medal would be an even bigger accomplishment! We will continue to work hard, learn and strive to be better as athletes and as a team, especially in our upcoming matches against other powerful teams. I believe that the girls have it in them to bring this one home!” ayon kay Lhuillier.

Magsisimula ang super round ngayong Biyernes, tampok ang Blu Girls na eksklusibong nakikipagkumpitensya laban sa mga koponan mula sa Group A.

Ang dalawang nangungunang koponan ay maglalaban-laban para sa gintong medalya, habang ang dalawang nasa ibaba ay maghaharap sa isang bronze medal match.

Papasok sa super round ang host country China, Japan, at Chinese Taipei na parehong inaasahang magiging dalawang pinakamahusay na koponan mula sa Group A. (Abante Sports)