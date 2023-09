BIR siningil mga barangay, SK bet sa buwis

Obligadong magbayad ng 5% creditable withholding tax ang mga kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) para sa kanilang mga gagastusin sa materyales at mga serbisyo na gagamitin sa kampanya.

Ayon sa Bureau of Internal Revenue (BIR), bukod sa mga kandidato, obligado rin ang mga partido politikal at mga campaign contributor na magbayad ng 5% creditable withholding tax para sa kanilang donasyon sa mga kandidato.

Sabi ng BIR, kailangang irekord ng lahat ng kandidato ang mga kontribusyon, donasyon, at gastos nila sa kampanya dahil kailangan ito para sa Statement of Contributions and Expenditures na isusumite sa Commission on Elections (Comelec).

Para sa mga kandidatong nakakatanggap ng donasyon at kontribusyon, kailangan nilang bumili ng non-VAT BIR printed receipts sa regional district office kung saan sila rehistrado. Kailangan umanong iisyu ito sa bawat matatanggap na kontribusyon o donasyon ng kandidato. Kung bagay ang tatanggapin, kailangan ang tamang halaga nito ang idedeklara sa resibo.

Inisyu ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. ang Revenue Memorandum Circular No. 97-2023 noong Setyembre 22, 2023 para ipatupad ng mga internal revenue officer ng ahensiya. (Eileen Mencias)