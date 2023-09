AC inaming first BF si BGYO Nate

Nagbabalik ngayong taon ang horror anthology film series na ‘Shake, Rattle & Roll,’ ha!

Isa ang Kapamilya Gen Z star na si AC Bonifacio sa mga pinakilala sa naganap na cast reveal nito noong September 27, 2023.

Masaya at excited si AC dahil ito raw ang kanyang unang pelikula at maski nasa Canada pa siya ay pinapanood na niya ang mga dating ‘Shake, Rattle & Roll’ films.

“I am so, so excited. First of all, this is my first movie ever and to be part of ‘Shake, Rattle & Roll,’ it’s so legendary. I’ve been watching this since I was a baby, literally since I was born in Canada pa po,” kuwento niya.

“It’s really an honor and I’m just so, so excited for you guys to see it because it’s super fun,” dagdag niya pa.

Naging controversial si AC lately dahil sa pagbulgar niya sa diumano ay relasyon nila ng BGYO member na si Nate Porcalla.

Sa naging panayam niya sa entertainment media ay binunyag niyang ito ang kanyang first boyfriend.

“It was my first official relationship. First official so parang a learning lesson talaga. And like everyone said, it’s just experience. I just go through it. I learned from it, and then I go on to the next. Then, I live the rest of my life.”

Ang natutunan daw niya ay dapat sa experience na iyon ay sarili muna raw bago ang iba.

May contact pa kaya sila ni BGYO Nate?

“No. When there’s work. That’s it,” sabi ni AC.

Well… (Byx Almacen)