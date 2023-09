59 araw suspensiyon hinirit vs 20 pulis-Navotas sa Jemboy slay

INIREKOMENDA ng Philippine National Police – Internal Affairs Service (PNP-IAS) ang 59 araw na suspensiyon laban sa mahigit 20 miyembro ng Navotas City Police Station na dawit sa pagkamatay ng 17-anyos na si Jemboy Baltazar noong nakaraang buwan.

Ayon kay PNP-IAS inspector general Atty. Alfegar Triambulo, kabilang dito ang ilang tauhan ng Navotas Police na nabigong ingatan ang paligid ng crime scene at magsagawa ng ballistic at paraffin test sa mga pulis na kasama sa operasyon nang mapatay si Baltazar.

Ang rekomendasyon ay para aniya sa ikalawang batch ng kasong administratibo sa mga ito kabilang ang walong pulis na sina P/EMS. Roberto Balais Jr., P/SSg. Antinoi Bugayong­ Jr., P/SSg. Gerry Mali­ban, P/SSg. Nikko Pines Esquilon, P/Cpl. Edmard Jake Blanco at Pat. Benedict Mangada na napatunayang guilty sa kasong Grave Irregularity in the Performance of Duty and Conduct Unbecoming of a Police Officer.

Gayunman, nauna nang inaprubahan ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ang pagsibak sa kanila sa serbisyo.

Samantala, 30 araw na suspensiyon naman ang inirekomenda sa da­lawang imbestigador dahil sa mga butas sa kanilang pagsisiyasat.

Matatandaang kasama ni Baltazar ang kanyang kaibigan para mangisda nang dumating ang mga pulis at pinagbabaril ito sa pag-aakalang ito ang hinahanap nilang suspek sa isang insidente ng pamamaril noong Agosto 2 sa Barangay NBBS Kaunlaran.

(Natalia ­Antonio/Orly Barcala)