10 ahensiya swak sa tapyas, tanggal-spy fund

Mayroon na umanong 10 ahensiya na natukoy upang bawasan o alisan ng confidential and intelligence fund (CIF) sa susunod na taon, ayon kay House committee on appropriations senior vice chairperson at Marikina City Rep. Stella Luz Quimbo.

Sabi ni Quimbo, patuloy ang isinasagawang pag-aaral ng binuong komite ng Kamara para sa mga pagbabagong gagawin sa 2024 National Expenditure Program (NEP).

“Naging isa sa pinakamainit na isyu is of course the confidential and intelligence funds sa ngayon po of course na-announce na po ni chairman Zaldy Co ang pag-scrap po ng confidential funds ng OVP at DepEd pero sa totoo lang po patuloy po natin pinag-aaralan, tsina-chop-chop pa po ang iba pang mga pondo sa iba’t ibang mga ahensiya, patuloy po ang pag-rationalize natin ng confidential and intelligence funds,” ani Quimbo.

“Sa ngayon po ang apektadong ahensya ay nasa 10 agencies,” dagdag pa ng mambabatas.

Ayon kay Quimbo, magpupulong ang komite sa Lunes.

Tumanggi naman si Quimbo na tukuyin ang mga ahensiya na mababawasan ng CIF.

“`Wag muna kasi syempre mabigat na usapin yan, but the key here is really we have to rationalize and again,” sabi ni Quimbo. (Billy Begas)