Trade natuloy na sa wakas! Damian Lillard tatalon sa Milwaukee para paresan si Giannis Antetokounmpo

IBA na ang jersey ni Damian Lillard sa susunod na season pero iba sa gusto niyang kulay.

Natupad din ang request ng seven-time All-Star at miyembro ng NBA 75th anniversary team na lumayas ng Portland.

Nabulaga ang NBA nitong Miyerkoles nang pumutok ang balita na ite-trade ng Trail Blazers si Lillard sa Milwaukee Bucks.

Nang humingi ng trade noong July, ipinagdiinan ni Lillard na sa Miami Heat lang niya gustong mapunta.

Ang siste, hindi sina Jimmy Butler at Bam Adebayo ang magiging kakampi niya sa 2023-24 season.

Magiging kasangga niya sina Giannis Antetokounmpo at Khris Middleton.

Mas mahalaga ang ambisyon ni Lillard na makasungkit ng NBA championship ring pero pakiramdam ay makukuha ‘yun sa ibang team, hindi sa Portland na pinaglaruan niya buong 11-year career.

Hinimay ni Tim Reynolds ng The Associated Press ang three-team trade.

Mula Milwaukee, itatapon si Jrue Holiday papuntang Portland. Ibibigay ng Phoenix si Deandre Ayton sa Blazers, at si Jusuf Nurkic mula Blazers papuntang Suns.

“The casuals won’t be addressed but the Trail Blazers fans and City of Portland that I love truly will be … and they will be addressed truthfully. Stay tuned,” ani Lillard sa X (dating Twitter). “Excited for my next chapter.”

(Vladi Eduarte)