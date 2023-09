Sana all! 91-anyos na lolo lodi ang gym body

SABI nga nila, kalabaw lang ang ang tumatanda.

Patunayan din yan ng lolo na ito na nasa porma pa rin ang mga muscles kahit lumipas na ang ilang dekada!

Shinare ito ni Fit Building (@fitbuildingg) sa kanyang account. Mapapanood sa video ang bodybuilder na lolo na kinilalang si James Arrington, 91-anyos.

Makikita sa uploaded video si James habang super proud na ibinibida ang kanyang katawan at pini-flex ang kanyang pinaghirapang muscles.

Bagama’t lawlaw na ang ilang parte ng kanyang balat sa katawan, bakas pa rin ang napakagandang hubog nito.

Lumobo sa halos 6 milyong views at dagsang komento ang naturang video mula sa madlang peeps.

Ilan sa mga comment:

Para kay @lance.jester, “His physique is better than 50% of you guys that are reading this.”

Say ni @freddymendoza83, “Most people in their 90s would be in a wheelchair or dead. This is so impressive.”

“Funny that most of you that are laughing won’t even make it to 91, this is insanely impressive,” saad naman ng user na si Kaleb.

Dagdag pa ni @romanski71, ‘Good on you Sir! Just because someone says ‘you’re too old’ it’s just their own limitations. Live your dream!” (Moises Caleon)