Romualdez binuhay economic Cha-Cha

Muling iginiit ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pangangailangan na amiyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution upang mas maraming dayuhang mamumuhunan ang pumasok sa bansa.

Sa kanyang mensahe sa selebrasyon ng Philippine Constitution Association (Philconsa) Day, sinabi ni Romualdez na ang pag-amiyenda sa Konstitusyon ay maaaring magpabago sa hinaharap ng bansa.

“Amending these provisions isn’t just a matter of law—it’s about transforming the opportunities available to every Filipino. It’s about catalyzing a new era of prosperity, characterized by more robust economic growth, technological advancement, job creation, and ultimately, a better quality of life for each and every citizen,” sabi ni Romualdez, pangulo ng Philconsa.

“In summary, our Constitution, as noble and well-intentioned as it is, has elements that are no longer adaptive to our needs,” dagdag pa ni Romualdez sa event na ginanap sa Fairmont Raffles Hotel Ballroom, Makati City noong Martes.

Ang pagtitipon ay inorganisa ng Manila Overseas Press Club (MOPC) at Philconsa.

Itinutulak ni Romualdez ang pag-amyenda sa Article XII, Section 10, upang mabago ang 60-40 ownership pabor sa mga Pilipino sa paglinang ng natural resources ng bansa; Article XVI, Section 11, na nag-aamyenda sa media ownership na para lamang sa mga Pilipino, at Article XII, Section 11, na naglilimita sa pagmamay-ari ng mga dayuhan ng lupa sa bansa.

Bagamat maituturing na makabayan ang intensyon ng mga probisyong ito, sinabi ni Romualdez na nagkaroon ito ng negatibong epekto sa paglago ng bansa.

Ayon umano sa datos ng World Bank, ang FDI net inflow ng bansa ay may-average na 3.9% mula 2010 hanggang 2019, malayo sa Vietnam (7.6%) at Indonesia (9.4%). Ang maliit na FDI ay nangangahulugan umano na kokonti ang kapital na pumasok sa bansa. (Billy Begas)