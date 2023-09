Puganteng Indian nagpanggap na diplomat, tiklo

BINITBIT ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) ang isang Indian na nagpapanggap na chief advisor ng kanilang embahada sa Maynila at iba pang ilegal na gawain nang maispatan ito sa Ilocos Sur noong Martes.

Ayon sa BI, isang pugante sa kanilang bansa si Prithes Das, 24-anyos, ng Makati City, na nauna na ring dinakip sa Baguio City dahil sapagkakasangkot sa iba’t ibang scam. Nabatid na may mga nakabinbin din itong mga kaso sa Davao City.

Dinakip ito sa isang restaurant sa Bantay, Ilocos Sur ng magkaka­sanib na puwersa ng BI, Philippine National Police (PNP), Foreign Intelligence and Liaison Division, Regional Intelligence Unit, Provincial Intelligence Unit of Ilocos Sur at iba pang intelligence unit sa Northern Luzon.

“Indian authorities informed the BI that Das has been falsely representing himself as a Chief Advisor at the Embassy of India in Manila to deceive his victims in various fraudulent schemes,” ayon sa

isang pahayag ng BI.

Inilipat ito sa Warden Facility ng BI sa Bicutan, Taguig habang inihahanda ang deportasyon nito. (Allan Bergonia)