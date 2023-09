PSC Chairman Richard Bachmann tiwala lalampasan 4 ginto sa Asiad

HANGZHOU, China — Wala pa sa guni-guni ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard ‘Dickie’ Bachmann na magtaas ng puting bandila sa kampanya ng Team ‘Pinas sa kasagsagan ng 19th Asian Games 2022 dito upang lampasan ng bansa ang nakamit noong 2018 edisyon.

Ito’y sa kabila nang mabagal na simula ng mga atletang Pinoy na hanggang Huwebes ng umaga ay may 0-1-4 (ginto-pilak-tanso) na medalya pa lang pagkaraan ng isang linggong mga kompetisyon sa quadrennial continental sportsfest.

Mula ang mga ito kina wushu artists Arnel Mandal (silver sa men’s sanda 56kgs), Gideon Fred Padua (bronze sa men’s sanda 60kgs), Clemente Tabugara (bronze sa men’s sanda 65kgs) at Jones Inso (bronze sa men’s taijiquan & taijijian all-around) at taekwondo jin Patrick King Perez (bronze sa men’s individual poomsae).

Pero dismayado ang PH squad mga inaasahang magdeliber ng gold na sina Margielyn Didal (dehins nadepensahan ang skateboarding women’s street), Tokyo Olympian Irish Magno (women’s boxing) at two-time medalist Kayla Sanchez nang naglalaro pa sa Team Canada (women’s swimming).

“I’m still confident that we will beat last 2018 medal of four golds,” giit ni Bachmann sa pakikipag-usap sa mga Pinoy sportswriter Miyerkoles dito.

Sinasandalan ng opisyal para sa ginto sina EJ OBiena (athleics), Hidilyn Diaz (weightlifting), Alex Eala (tennis) at mga boxer.

”I’m looking at EJ, HIdilyn, Eala, and other athletes who can pull off a surprise,” hirit ni Bachmann. “I was with (boxing chairman) Ricky Vargas last night and he told me that they can get at least two medals.”

Ang apat na gold sa 2018 Jakarta-Palembang Asiad ay mula kina Yuka Saso (women’s golf individual), Saso, Bianca Isabel Pagdanganan at Lois Kaye Go (women’s golf team), Diaz (weightlifting) at Didal.

(Ramil Cruz)