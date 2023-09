Pito na ang nakatapat: Richard panalo pa rin

Muling nagtapat ang mga programa nina Richard Gutierrez at Bea Alonzo.

November noong nakaraang taon nang magsimula ang ‘The Iron Heart’ na pinagbibidahan ni Richard at nakatapat nito ang teleserye noon nina Bea at Alden Richards na ‘Start-Up PH’.

Noon pa lang kumapit na ang mga manonood sa serye ni Richard dahil para raw silang nanonood ng international action drama series.

Halos isang taon din ang ‘The Iron Heart’ at sa huling tatlong linggo nito ay siya namang pagsisimula ng ‘Love Before Sunrise’ na bagong serye nina Bea at Dennis Trillo.

Ito ang ikapitong teleserye na nakatapat ng ‘The Iron Heart’.

Sa pilot episode pa lang nito noong Lunes (September 25) ay wagi agad ang serye ni Richard with 8.1 vs 8.0.

Noong Martes, September 26, ay mas lalo pang tumaas ang ratings at mas lumaki ang lamang nito na 8.6 vs sa 7.5 naman ng serye nina Bea at Dennis.

Hindi rin bumababa sa 400,000 ang concurrent live veiwers nito sa online.

Congratulations, Richard at sa lahat ng bumubo ng 'The Iron Heart'!