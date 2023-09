Pagbibigay ng ligtas at maayos na evacuation center para sa mga biktima ng sakuna

Bilang isang senador na madalas tumulong sa mga biktima ng sakuna sa iba’t ibang lugar sa bansa, nakita ko ang kalagayan ng ating mga kababayan na napipilitang lumikas sa mga hindi angkop na lugar, gaya ng basketball court, covered court, eskuwelahan, plaza, gymnasium, o iba pang pansamantalang masisilungan.

Hindi lamang ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan at kaginhawaan, kundi pati na rin sa kabuhayan ng komunidad. Naaantala rin ang pag-aaral ng mga bata tuwing nagagamit ang mga eskuwelahan para sa evacuees.

Ito ang rason kung bakit matagal ko nang isinusulong ang aking panukalang batas na naglalayong magtatag ng mandatory evacuation center sa bawat munisipyo at lungsod sa bansa. Panahon na para mabigyan ng ligtas, maayos, at sapat na pasilidad para sa mga Pilipinong apektado ng mga kalamidad, tulad ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, at sunog.

Kaya naman nanawagan ako sa aking mga kapwa mambabatas na suportahan ang ating panukala upang mas maprotektahan ang buhay at kapakanan ng bawat Pilipino sa oras ng krisis. Sa ilalim ng aking isinusulong na bill, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang mangunguna sa konstruksyon ng mga evacuation center. Dapat na mayroon itong mga kagamitan at pasilidad na tutugon sa pangangailangan ng mga lumilikas, tulad ng malinis na tubig, kuryente, palikuran, kusina, silid-tulugan, at iba pa. Rekomendasyon ko rin na mayroon dapat itong sapat na kagamitan na pang-emergency tulad ng gamot at first aid kits.

Ang panukala ay naglalaman din ng mga probisyon na magtatakda ng mga pamantayan at alituntunin sa operasyon at pangangasiwa ng mga evacuation center. Dapat mayroong sapat na bilang ng mga tauhan at volunteers na magbibigay ng serbisyo at tulong sa mga lumilikas. Dapat ay mayroon ding koordinasyon at ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan, mga pambansang ahensya, civil society organizations, at iba pang stakeholders upang masiguro ang epektibo at maayos na paghahatid ng tulong.

Ang aking rekomendasyon ay sumusuporta rin sa konsepto ng “Build Back Better” na isinusulong ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang dapat ibalik ang dating kalagayan ng mga nasalanta, kundi pati na rin ang palakasin ang kanilang kakayahan at kapasidad upang humarap sa mga susunod pang kalamidad. Ang mga evacuation center ay dapat ding maging resilient o matibay laban sa mga natural hazards at climate change. Kung maisasabatas, nais nitong maglaan din ng sapat na pondo para sa implementasyon nito.

Samantala, bukod sa ating mga gawain bilang mambabatas, patuloy pa rin tayo sa ating iba pang mga inisyatiba na layuning tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan, bilang bisyo ko na ang magserbisyo.

Noong Miyerkules, Setyembre 27, naimbitahan tayo bilang guest of honor and speaker sa 34th Commencement Exercises ng Tarlac State University sa Tarlac City kung saan binigyang diin natin ang kahalagahan ng edukasyon sa pagtupad ng mga estudyante sa kanilang mga pangarap. Namahagi rin tayo ng gift packs sa 287 na estudyanteng nagsipagtapos. Nagpunta rin tayo sa Talugtug, Nueva Ecija kung saan nagbigay tayo ng tulong sa 1,000 na mahihirap na residente sa bayan, sa pakikipag-ugnayan sa opisina ni Congressman GP Padiernos at ng GP Party-list.

Noong Martes, Setyembre 26, nagsimula na ang pagtatayo ng Super Health Center sa mga bayan ng Talakag at Kalilangan sa Bukidnon na ating sinuportahang maisulong upang ilapit ang serbisyo medikal sa mga komunidad.

Naging guest of honor and speaker naman tayo noong September 24 sa ikaapat na anibersaryo at 5th Induction Ceremony ng Lions International District 301-A4 na ginanap sa Maynila. Sa aking mensahe na dinaluhan ng mga officials, members, district governors at past district governors ng organisasyon, nagpasalamat tayo sa malaking tulong na ibinigay ng kanilang grupo sa administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, at sa kanilang mga inisyatiba na sumusuporta sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan.

Dumalo rin tayo sa 48th Firstfruits and Thanksgiving Anniversary ng Metropolitan Bible Baptist Ekklesia sa Sta. Ana, Manila sa imbitasyon ni Manila 6th District Representative Bienvenido “Benny” Abante Jr. Ipinahayag natin doon ang ating paniniwala na ang serbisyo sa tao ay serbisyo rin sa Diyos.

Nagdala naman ang aking tanggapan ng personal kong tulong sa 653 pamilyang nasunugan sa Bongao, Tawi-Tawi; 22 biktima ng sunog sa Brgy. Calingatngan, Borongan City, Eastern Samar; 30 naman sa Brgy. Primera Pulo, Lumban, Laguna; 15 sa Brgy. BF Homes, Parañaque City; at 571 naman sa Maynila. Nabigyan din ng 500 food packs ang mga biktima ng bagyong Egay sa bayan ng Barlig sa Mt. Province.

Nagbigay rin tayo ng karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho, kabilang na ang 457 residente ng Alangalang, Leyte na benepisyaryo rin ng programa ng DOLE.

Proteksyunan natin ang buhay at kalusugan ng ating mga kababayan lalo na sa panahon ng krisis at sakuna. Tandaan natin na ang maayos na kalusugan ay katumbas ng maginhawang buhay para sa bawat Pilipino. Maging mas handa tayo sa anumang pagsubok na haharapin ng ating bansa tungo sa mas matatag at ligtas na lipunan. Higit sa lahat, tumulong tayo sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya at ipadama natin ang ating malasakit at serbisyo sa mga pinakanangangailangan nating mga kababayan.