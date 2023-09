P5.768T 2024 budget lusot na sa Kongreso

Inaprubahan ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang P5.768 trilyong budget para sa susunod na taon.

Sa botong 296 pabor, 3 tutol at walang abstention inaprubahan ng Kamara ang 2024 General Appropriations Bill (House Bill 8980).

Isang “small committee” naman ang binuo ng Kamara upang tumanggap ng mga individual amendments o panukalang pagbabago sa 2024 GAB.

Ang small committee ay binubuo ng House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co, senior vice chairperson at Marikina Rep. Stella Luz Quimbo, House Majority Leader Mannix Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan.

Tatanggap ang small committee ng mga panukalang amyenda mula sa mga miyembro ng Kamara hanggang sa Setyembre 29.

Sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang pagpasa ng GAB ay hindi lamang nagpapakita ng pagganap ng Kamara ng mandato nito sa ilalim ng Konstitusyon kundi maging ng pagnanais nitong maglingkod ng may transparency at accountability. (Billy Begas)