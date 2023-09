Ogie sumabak na rin sa live selling 

Kaaliw ang live selling na ginawa ni Ogie Alcasid sa social media.

Ibinebenta kasi niya ang last two tickets daw sa ‘OgieOkie’ concert niya na gaganapin ngayong Friday night sa Newport Performing Arts Theater.

Pero siyempre, joke lang ang live selling na ‘yon ni Ogie.

Sabi nga niya kahapon, “May few tickets pa, pero I’m not sure kung may available pa ba o sold out na. Let’s wait na ang Newport ang mag-announce,” tsika ng mister ni Regine Velasquez-Alcasid.

Para nga sa ‘OgieOkie’ ay absent na sa ‘It’s Showtime’ si Ogie dahil kailangan nga niyang paghandaan ang kanyang concert.

Masaya nga pala si Ogie na magge-guest din sa ‘OgieOkie’ sina Vhong Navarro at Jhong Hilario.

Sobrang malapit ang tatlo dahil sa ‘It’s Showtime’. Inaabangan na nga ang gagawin nila sa ‘OgieOkie’ concert, ha!

Bongga! (Jun Lalin)