Nag-prenuptial photo shoot? Bea, Dominic todo tukaan sa Europe

Feeling ng mga fan ay photo shoot para sa prenuptial nina Bea Alonzo at Dominic Roque ang rason kung bakit sila nasa Europe ngayon.

Sa dalawang Instagram post niya sa Instagram, mula sa paglipad, hanggang sa pag-check in sa hotel, at pamamasyal, mararamdaman mo ngang may bonggang pakay talaga ang dalawa sa trip na `yon.

“Finally got the chance to spend time with my favorite human! We’re in Europe!” sabi lang ni Bea sa unang video.

“What’s in my photo gallery for the last three days (heart) Milan – Como – Lugano!” sey naman niya sa second post.

At doon na nga pinag-usapan ng mga netizen, na baka para `yon sa photo shoot ng prenuptial nila. Lalo na ang photo na may dalawang figurine na babae at lalaki na nagtutukaan, ha! Eh, ganun nga rin kasi sina Bea at Dom, na kapag nagdidikit, makikita mo na madalas silang magtukaan, ha! Kaya lalong kilig na kilig ang mga fan nila.

Heto nga ang chika, hinala ng mga fan:

“Para sa kasal n’yo po ba ‘yan?”

“Diyan siguro sila maghahanap ng wedding venue?”

“Feel na feel ko na magpi-prenup sila oh! O baka next year pa, at naghahanap pa lang ng venue ngayon.”

“Can’t wait for pre-wedding shoots!”

Well, sa last chikahan kay Bea, sinabi nga niya na mas gusto niya na sa kasal nila ni Dom ay makadalo ang lahat ng mga mahal nila sa buhay. So, kung sa Europe sila pakakasal, bonggang gastusan `yon, ha!

Siyanga pala, usap-usapan din ang mga naunang dalawang episode ng ‘Love Before Sunrise’.

Nag-trending noong Lunes sa X (Twitter Philippines) ang #GMALoveBeforeSunrise at sina Bea Alonzo at Dennis Trillo.

At siyempre, marami na agad ang na-hook sa kuwento nina Atom at Stella. Paano nga ba tatakbo ang love story ng dalawa?

“Ganda ng pilot episode! I love how Atom and Stella were introduced. Ganda at ang effort ng production. Ang cute ng chemistry nina Bea Alonzo at Dennis Trillo! Sobrang bagay na bagay! Nakakakilig sila!”

Abangan! (Dondon Sermino)