Militar, pulis lang dapat may confidential fund

“Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants.””

> Benjamin Franklin

Bago tayo matulog , suriin ang isyu ng P125 milyong confidential fund ng Office of the Vice President na ginastos sa loob lamang ng 11 araw.

Lumalabas na nasa mahigit 11 milyong piso bawat araw ang ginugol ng OVP.

At dahil ang pera ay galing pa sa Office of the President may pagkuwestyon sa legalidad ng paglipat ng pondo sa OVP.

Marapat lamang na ang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino sa Kamara ay busisiin kung saan napunta ang 125 milyong piso.

Dito nakasalalay kung dapat bang pagbigyan ang panibagong hinihingi na 500 milyong piso na confidential fund ng OVP at 150 milyon para sa DepEd para sa taong 2024.

Hindi maaaring ipagkibit balikat na lamang ang usapin na ito dahil ito ay pera ng mga taxpayers.

Huwag din na masamain ni Vice President Sarah Duterte ang mga pagtatanong o paghahanap kung saan na napunta ang 125 milyong piso na confi fund.

Makabubuti pa na buwagin na ang mga confidential fund para sa mga civilian position at hayaan na lamang ang militar, pulis at mga ahensiyang pangseguridad ng bansa na gamitin ito.

Ipanalangin din natin ang gobyernong Marcos at bansang Pilipinas na gabayan ng Diyos Ama para sa tapat ba paglilingkod sa bayan.

Walang Personalan.