Masaya pala sa Taguig!

Nararamdaman na ngayon ng mga residente ng EMBO barangay na marami palang benepisyong kayang ibigay ang Taguig na noong una’y inakala nilang Makati lamang ang may kakayanang magbigay.

Matapos ang napakahabang balitaktakan at labanan sa korte, natuldukan na ang isyu kung sino talaga ang may karapatan at may sakop sa mga residenteng kabilang sa Enlisted Men’s Barrios o EMBO.

Ang Taguig na ang pamahalaang lokal na may legal na hurisdiksyon sa mga EMBO barangay kaya kahit ano pang paghahabol ang gawin ng Makati, waley na talaga silang mahahabol.

Agad namang gumawa ng mga hakbangin ang pamahalaang lokal ng Taguig para maging maayos ang paglilipat ng mga apektadong barangay mula Makati patungong Taguig kaya naman ngayon ay nararamdaman na ng mga residente ang tatak ng ‘Probinsyudad’ na pamahalaan. Ramdam nila na may pagmamahal sa lugar na dati nilang inaayawan.

Kung laging ipinagmamalaki ng Makati na mayroong school supplies ang kanilang mag-aaral, pinatunayan ng Taguig na meron din ipinamimigay na school supplies sa kanilang mga residente. Depende sa kanilang grade level, nakatanggap ang mga estudyante ng bag, uniforms, sapatos, at kumpletong set ng school supplies.

Bukod sa school supplies, may scholarship pa sa Taguig na hindi lamang laan sa matatalinong estudyante kundi para sa lahat. Binuksan ang Taguig Scholarship Office para sa lahat ng taga-EMBO na nais mag-apply sa LANI Scholarship Program na nagbibigay ng mula P15,000 hanggang P50,000 kada taon sa mga mag-aaral.

But wait there’s more, hindi lamang ang mga mag-aaral ang kinakalinga sa Taguig kundi ang ating mga lolo at lola. Kahit hindi nakapagbigay ang Makati ng kumpletong listahan ng mga lilipat na Senior Citizens at Centenarian, sa tulong ng mga community leaders ay nagawan ng paraan ng Taguig para ibigay ang mga benepisyo para sa mga matatanda.

Inumpisahan na ang house-to-house. Pinasyalan ang mga matatanda para hindi na sila mahirapang pumunta at pumila para makuha ang kanilang benepisyo.

Nag-umpisa na ang Taguig sa pagbibigay ng P3K hanggang P10K sa mga lolo at lola ng EMBO sa tuwing sasapit ang kanilang kaarawan, depende ang amount na matatanggap sa age bracket ng mga senior.

Tinitiyak din sa Taguig na mabibigyan ng P100,000 ang mga centenarian na patuloy makakatanggap ng parehong halaga kada taon habang sila ay nabubuhay.

May medical na tulong, cash at non-cash assistance para sa mga residente ng EMBO barangays na nangangailangan.

Ang mga benepisyong ito na inilalaan ngayon ng Taguig sa mga residente ng EMBO barangas ay sadyang inilatag para maramdaman ng mga apektadong residente na hindi sila etsapuwersa, na sila ay kabilang na sa Taguig. Kumbaga ito ay upang maramdaman ng mga residente na sila’y welcome na welcome sa Taguig at hindi sila ‘others.’

Sa dami ng mga benepisyong ini-extend ng Taguig sa mga residente ng EMBO barangay, mapapasanaol ang lahat. Alam naman nating hindi lahat ng barangay sa Pilipinas ay may magagandang benepisyo para sa kanilang nasasakupan.

Panahon pa rin ang mabisang batayan pero naniniwala kaming sa paglipas ng mga araw, buwan at taon ay mapapagtanto ng mga residente ng EMBO barangay na nalagay sila sa mas mabuting kamay, sa mas mabuting tagapamahala.

Sa ngayon, maaaring marami pa rin sa kanila ang mabigat ang kalooban sa nangyari pero darating ang araw, masasabi nilang masaya pala sa Taguig at magiging proud na sabihing sila’y taga-Taguig!