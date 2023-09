Lider, 3 pa kalaboso sa Senado! Langoy sa ihi, dumi parusa ng kulto

May kapalit na matinding kaparusahan ang mga kasapi ng Socorro Bayanihan Servies Inc. (SBSI) sa mga lumalabag umano sa batas ng grupo, tulad ng paglangoy sa tinawag na “aroma beach” na puno ng ihi at dumi ng mga tao.

Ito ang ibinunyag ni Senador Risa Hontiveros sa simula ng im­bestigasyon ng Senate committee on public order and dangerous drugs tungkol sa SBSI kung saan naungkat pa ang ibang kababalaghan sa naturang kulto na nagawang mag-recruit ng 3,650 katao kabilang ang 1,587 na menor de dad.

“Sabi po ng liderato ng SBSI sa mga interviews, parang normal subdivision lang daw ang [Sitio] Kapihan. Ewan ko lang, pero sa subdivision namin, ‘di nila nire-require ang iisang gupit para sa mga babae, ‘di po inilibing sa ilalim ng lupa ang mga cellphone ng mga dalaga at binata,” pambungad ni Hontiveros.

“Sabi rin po ng aming nakapanayam, ang mga ‘di sumunod daw sa rules, kinukulong sa tinatawag na “fox hole”, pina-paddle o pinapa-swimming sa tinatawag nilang aroma beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao,” dagdag pa niya.

Kinumpirma naman ito ng isang 15-anyos na itinago sa pangalang “Jane” na tumestigo at kinumpirma na ang mga sumusuway sa mga patakaran sa Sitio Kapihan ay pinaparusahan.

Ang sitio Kapihan ay nasa loob ng Brgy. Sering, na nasa loob naman ng Munisipyo ng Socorro.

Nauna nang ibinunyag ni Hontiveros na pilit pinapakasal ni Jey Rence Quilario, o ang tinatawag na Senior Agila, ang mga batang miyembro na ang ilan ay 12-anyos sa mga lalaking mas matanda sa kanila. Kapag hindi raw pumayag sumiping ang menor de edad, ipinapagahasa ito.

Mariin namang itinanggi ni Quilario na pinahihintulutan nila ang child marriage sa kabila ng sinabi ng mga testigo. “Hindi po iyan totoo. Hindi ko po magagawa,” diin ni Quilario sa komite.

Dahil dito, pinatawan ng contempt si Quilario at tatlo pa sa SBSI kung saan ikinulong sila sa Senado.

“I respectfully move to cite in contempt Jey Rence Quilaro, Mamerto Galanida, Janeth Ajoc, and Karren Sanico,” pahayag ni Hontiveros sa komite na inaprobahan naman ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Bago ito, apat na testigo ang humarap sa pagdinig ang ibinahagi ang kanilang nalalaman sa pagpapakasal ng mga batang babae sa mga nakakatandang miyembro ng grupo. (Dindo Matining)