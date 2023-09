Lebron Lopez sokpa sa UP, Forthsky Padrigao swak sa UST

STORY TEXT:

NAGING maganda ang resulta ng mga dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na sina Francis Lebron Lopez at Forthsky Padrigao na magkahiwalay na dumapo sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball team upang maipagpatuloy ang kani-kanilang collegiate career.

Pormal nang nabigyan ng basbas ang high-flying at rookie sensation na si Lopez para makapaglaro sa collegiate level sa koponan ng 84th season champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa 86th season ng UAAP men’s basketball tournament.

Napagdesisyunan ng UAAP Board na paglaruin ang 20-anyos na Filipino-Angolan matapos kuwestyunin ang pagiging professional player nito kasunod ng pinirmahang kontra sa Overtime Elite noong Hulyo 2021, subalit hindi natuloy ang paglalaro nito sa koponan matapos sumablay ang kanyang visa.

Gayunman, nakatanggap ito ng kaukulang halaga bilang paggamit ng imahe nito sa promosyon ng mga materyales ng OTE.

Ikinalugod naman nang husto ni UP head coach Goldwin Monteverde ang magandang balita dahil agad na makakatulong ang 6-foot-6 forward sa pagbawi ng nawalang titulo kontra sa Ateneo noong nagdaang season

Babalik na rin si ni team captain CJ Cansino mula sa knee injury, habang kasama sa powerhouse cast sina Mark Belmonte, Gerry Abadiano, CJ Catapusan, Terrence Fortea, JD Cagulangan, Cyril Gonzales, Aldous Torculas, Reyland Torres at last season MVP Maodo Malick Diouf.

“We’re very happy that Lebron could join us this season, but besides that I’m very happy for him, having his chance to be able to play kasi for young guy like Francis, siyempre iyung exposure would be big, sayang kung mawawala sa kanya iyun, so bukod pa sa tulong malaking addition para sa team namin. I’m very happy for him na kung anumang development niya as a player,” pahayag ni Monteverde.

Inihayag naman ng mapagkakatiwalaang manlalaro mula sa University of Santo Tomas Growling Tigers sa Abante Sports na nakapag-enroll na ang 85th season Mythical Five member at runner-up MVP na si Padrigao sa kursong Sports Management at nakatakdang magsilbi ng isang taong residency bago makalaro sa 87th season sa grupo ni coach Alfredo “Pido” Jarencio.

“Yes po, enrolled na po siya this semester. Hindi pa lang po talaga ina-announce,” wika ng UST source na tumangging magpabanggit ng pangalan.

Matatandaang nasakot sa kontrobersiya ang 5-foot-11 guard mula Zamboanga City matapos ang sunod-sunod na natatanggap na hindi magandang tugon sa inaming nitong “pagkakamali” sapol pa noong high school ito na kanya namang inihihingi ng kapatawaran. (Gerard Arce)