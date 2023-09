JRU susungkitin 2nd win sa NCAA

Mga laro Biyernes: (FilOil Arena)

2:00pm — Saint Benilde vs JRU

4:00pm — Mapua vs San Beda

HAHANAPIN ng tambalang Agem Miranda at Marwin Dionisio ng season-host Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers ang ikalawang sunod na tagumpay pagharap sa last season runner-up na De La Salle-College of Saint Benilde Blazers sa 99th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

May tig-17 puntos sina Miranda at Dionisio upang pataubin ang defending champions na Colegio de San Juan de Letran Knights 85-79 sa overtime nitong Linggo.

Babalik na sa Blazers si 98th season MVP Will Allen Gozum, na nagsilbi ng isang larong suspensiyon buhat sa finals kontra Letran noong nagdaang season.

Matinding pasabog ang kinamada ni Miranda sa extension period nang bumanat ito ng pitong puntos upang tulungan si Dionisio, na nag-ambag rin ng siyam na rebounds, dalawang steals at isang assist, habang nagbaba naman ng tigatlong boards at assists si Miranda.

“Na-witness natin iyung depth nung bench ko kasi that’s one thing na tinrabaho namin during the off-season, that we wanted to be unpredictable in terms of player usage na kahit sino pwede pumutok anytime,” pahayag ni JRU head coach Louie Gonzales

Aasa rin ang JRU kay rookie sharp shooter Shawn Argente na bumato ng 4-of-5 sa tres, gayundin kina Vince Sarmiento, Joshua Guiab, Ry Dela Rosa, Ryan Arenal at 19th overall pick ng Converge na si JL Delos Santos.

Hindi naman pinalad ang isa sa paboritong koponan na Gozum-less na CSB Blazers na makakuha ng unang talo kontra Lyceum University of the Philippines Pirates 81-85 sa kanilang opening game.

(Gerard Arce)