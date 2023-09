Jade Gentapa, Gayle Pascual pamumunuan uli Lady Blazers

Laro Biyernes: (Paco Arena)

Game 2/ Best-of-3 finals

2:00pm — CSB vs FEU

(**Lady Blazers angat, 1-0)

NASA kukote nina Jade Gentapa at Jhasmine Gayle Pascual at ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers na tapusin ang serye ngayong araw pagharap nila sa Far Eastern University (FEU) sa Game 2 ng kanilang best-of-3 finals ng 2nd V-League Women’s Collegiate Challenge na lalaruin sa Paco Arena sa Maynila.

Namumuro sa pagsilo ng korona ang Lady Blazers matapos nilang igapos ang Lady Tamaraws 25-18, 25-18, 25-16 sa tatlong set sa Game 1 nitong Miyerkoles ng hapon.

Tumikada sina Gentapa at Pascual ng 13 at 12 points para Taft-based squad CSB at kailangang mapanatili ang magandang laro para masikwat ang inaasam na korona sa event na inorganisa ng Sports Vision.

“Titibayan pa rin namin ‘yung defense namin at sa block. So far nag-work naman siya sa Game 1,” saad ni CSB assistant mentor Jay Chua.

Maliban kina Gentapa at Pascual, huhugot din ng puwersa ang reigning NCAA back-to-back champions na Lady Blazers kina Zamantha Nolasco, Michelle Gamit at Cloanne Mondonedo.

Sisikapin naman ng Lady Tams na makabangon upang manatili ang kanilang asam na titulo, sasandalan naman nila sina Faida Bakanke at Chenie Tagaod.

Samantala, malalaman ang Conference Most Valuable Player pagkatapos ng laban, kasama ang Best Setter, dalawang Best Outside Spikers, dalawang Best Middle Blockers, Best Opposite Hitter at Best Libero.

Sakaling matapos ang serye sa Game 2 ay papangalanan na rin ang Finals MVP. (Elech Dawa)