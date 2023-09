‘It’s Showtime’ eere pa rin: ABS-CBN naglabas ng official statement sa pagbasura ng MTRCB sa kanilang MR

Naglabas na ng official statement ang ABS-CBN kaugnay ng desisyon ng MTRCB na ibasura ang apela ng ‘It’s Showtime’ sa 12-day airing suspension na ipinataw sa kanila ng nabanggit na ahensiya noong August 17.

“Naihain na sa amin ang desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board na itinanggi ang aming Motion for Reconsideration para sa programang ‘It’s Showtime’ at pinag-aaralan namin ang aming options.

“Samantala, habang hindi pa final at executory ang ipinataw na suspensyon, nais naming ipaalam sa aming viewers na patuloy pa rin nilang mapapanood ang ‘It’s Showtime’ sa Kapamilya Channel, A2Z, at GTV. Pwede rin itong mapanood sa Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC.

“Buong puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal, sumusuporta, at nanonood ng aming programa. Patuloy kaming maghahatid ng saya at inspirasyon sa aming minamahal na Madlang People,” pahayag ng ABS-CBN.

Sa statement kasi na inilabas ng MTRCB nitong September 28, pinagtibay ng ahensiya ang naging desisyon nito na i-suspend ang airing ng ‘It’s Showtime’ for 12 days.

Nag-ugat ang suspension sa sinasabi ng viewers na malaswang pagsubo ng icing ng mga host na sina Vice Ganda at Ion Perez sa ‘Isip Bata’ portion ng noontime show noong July 25.

Samantala, maaari pang umapela ang ‘It’s Showtime’ sa Office of the President sa susunod na 15 days matapos ibasura ng MTRCB ang apela nila. (Jun Lalin)