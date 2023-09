Hindi wasak ang ating kultura – PBBM

Magagaling ang mga Pilipino.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos pangunahan ang pagkilala at pagbibigay ng parangal sa 10 Outstanding Filipinos sa Malacañang nitong Huwebes nang umaga.

Ang mga pinarangalan ay kinabilangan ng apat na guro, tatlong sundalo at tatlong police officers.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na muling pinatunayan ang hindi matawarang galing, dedikasyon at sakripisyo ng mga Pilipino pagdating sa kanilang serbisyo sa kapwa Pilipino.

Ang 10 outstanding Filipinos aniya ang patunay kung ano ang mga Pilipino, at hindi tulad ng iniisip ng iba sa negatibong pananaw.

“And we remind our countrymen, this is what a Filipino is. We are not a damaged culture. I hate that. we are a great people and you are the example of greatness,” anang pangulo.

Ang pagkilala at parangal aniya na iginawad sa 10 Pinoy ay patunay at paalala na ang mga Pilipino ay mahusay, mabait magaling at masipag at hinahangaan sa ibang bansa.

Tumanggap ang mga awardee ng gintong medalya mula kay Pangulong Marcos at tig-isang milyong piso at trophy mula sa Metrobank Foundation na siyang may programa sa pagkilala sa Outstanding Filipino. (Aileen Taliping)