GAB kikilalanin mga sports icon

KIKILALANIN ng Games ang Amusements Board (GAB) ang mga de-kalidad na mga propesyunal na Pilipinong atleta na nagbigay dangal at sa bansa sa nakalipas na dekada sa pagsasagawa ng 2023 Phi­lippine Professional Sports Summit, Setyembre 29-30, sa Philippine Internatio­nal Convention Center (PICC) sa Pasay City.

Sinabi ni GAB Chairman Atty. Richard Clarin na ang ahensiya ng gobyerno na namamahala sa lahat ng propesyunal na sports sa bansa ay nakatutok sa pagpapabuti sa kapakanan ng mga professional athlete sa bansa sa asam nito na “promote, professionalize, protect,” ang Philippine sports.

Kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Sports Summit na isasagawa ang Awards Ceremony para sa mga sports icon na kampeon at mga indibidwal o grupo na nagbigay karangalan sa bansa at nag-ambag sa pag-unlad ng propesyunal na sports.

“Pinakasurpresa po namin ang awarding ng ating mga sports icon,” sabi lamang ni Clarin. “Medyo busy na po kami ngayon but we are hoping to gather and be with all the major stakeholders in our professional sports.”

Hangad ni Clarin na mapalakas ang pundasyon ng propesyunal na sports sa bansa sa pagpapatibay ng mga bagong tuntunin at regulasyon, pag-amyenda sa mga patakaran, pagtukoy sa mga isyu na nangangailangan ng dagdag na pagpapabuti, pagsasanay/seminar, round table na talakayan, at pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa pagitan ng GAB at mga stakeholder nito.

Una nang inilunsad ni Atty. Clarin at bumubuo na dibisyon sa GAB ang pag-promote, professionalize at pagprotekta sa mga professional athletes upang mas matulungan ang lahat sa pagpapatatag sa lahat ng uri ng sports sa bansa.

(Lito Oredo)